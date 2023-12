Contromano in tangenziale sul monopattino a Bologna: maxi multa

Bologna, 19 dicembre 2023 – In tangenziale contromano e per di più a bordo di un monopattino: è quello che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale questa mattina intorno alle 8,30. L’uomo è stato fermato all’altezza dell’uscita 6 e stava andando verso Casalecchio.

Alla guida del monopattino c’era un giovane di 29 anni che stava tranquillamente guidando il piccolo mezzo elettrico lungo la corsia d’emergenza. Subito fermato dagli agenti, l’uomo è stato scortato fuori dalla tangenziale e controllato. Il monopattino è risultato con le caratteristiche costruttive regolari, mentre il suo conducente è stato multato per la circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate, per non aver regolato la velocità ed aver arrecato pericolo e disordine alla circolazione, per l’assenza di avvisatore acustico sul mezzo, oltre alla circolazione con monopattino su strada non consentita.

L'ammontare delle sanzioni è arrivato a superare i 500 euro.