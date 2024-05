"Corro ancora per arrivare da Mattarella"

Medaglie come se piovesse. Questa, in sintesi, la storia sportiva di Remo Marchioni. Nato a Gaggio Montano quasi 89 anni fa, ex imprenditore nel settore dei ricetrasmettitori radio, Marchioni è attualmente presidente dell’Atletica Pistoia e atleta master di caratura internazionale. Una vita con le scarpe da corsa, prima a gareggiare con la pettorina nel fine settimana. Poi, a settant’anni suonati, la svolta: un amico gli chiede di correre gli 800 metri. Il primo risultato è un podio, un piazzamento di tutto rispetto per un esordiente.

"Quel terzo posto non lo dimentico – racconta Marchioni –. Dopo sono arrivati successi più importanti, ma la prima volta non si scorda mai". Quella pista Marchioni non l’ha più lasciata: campionati italiani, europei e mondiali, in una girandola continua di sfide, rivolte soprattutto a se stesso, Proprio nei giorni scorsi, al ritorno dai campionati nazionali di staffetta che si sono svolti a Vercelli, ha aggiunto al suo medagliere altri due ori e un argento. Le ultime medaglie arrivano a un mese di distanza dai tre bronzi ottenuti ai campionati europei di Torun in Polonia, a cui hanno partecipato più di 3.000 atleti. La testa rivolta già al prossimo impegno, i campionati europei di Roma del prossimo mese di giugno, Remo Marchioni racconta: "Sono molto contento dei risultati del 2024: dieci gare, nove podi. Sono in gran forma, mi alleno in esterno un giorno sì e uno no. Quando non corro faccio gli esercizi ginnici. Mangio di tutto, senza esagerare, come ho sempre fatto". A casa di Remo Marchioni fa bella vista di sé una parete gremita di medaglie e trofei di ogni tipo: una ventina di ori, altrettanti argenti e bronzi ancora di più.

Tra i suoi successi anche il record mondiale nella staffetta 4x400, conquistato nel 2022 e tuttora imbattuto. Remo Marchioni è un fiume in piena: "A tutti do lo stesso consiglio: non smettete di sognare, mai. Occorre impegnarsi senza farsi abbattere dalle difficoltà". Di sicuro Remo i sogni li fa volare, come dimostrano le sue conclusioni: "Voglio vincere ancora, per avverare il prossimo sogno: la chiamata del presidente Mattarella. Per ora non è arrivata, ma è solo questione di tempo, ne sono certo".

Fabio Marchioni