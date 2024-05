Corti, chiese e cortili risuonano di note sempre più internazionali

Cultura, danza e musica internazionale conquistano la provincia: dal 7 giugno al 7 settembre 20 concerti nei luoghi più suggestivi dell’Unione Reno Lavino Samoggia grazie alla 38esima edizione della rassegna musicale Corti Chiese e Cortili. La parola chiave di quest’anno è internazionalità, saranno infatti numerosi gli ospiti provenienti da paesi esteri, e anche il repertorio comprende musiche multiculturali. Si parte il 7 giugno alle 21 a Palazzo Isolani di Valsamoggia, con Culla e Tempesta: il quartetto vocale Faraualla si esibisce in brani originali e musiche della tradizione, rielaborate con creatività. Ed è sempre in Valsamoggia che la rassegna chiude il 7 settembre, alla chiesa di San Paolo, con il concerto della pianista Hinako Inoue: "Collaboriamo con il concorso internazionale di esecuzione pianistica di Venaria Reale e ogni anno abbiamo l’onore di averne il vincitore. Quest’anno è Hinako Inoue, che si esibirà in brani di Scarlatti, Brahms e Debussy" spiega Enrico Bernardi, direttore artistico di Corti, Chiese e Cortili. Nel corso dei tre mesi si annoverano diversi appuntamenti, tra danza contemporanea, musica classica, e melodie internazionali. Sei saranno a ingresso con offerta libera. Inoltre sette eventi saranno introdotti dal maestro Teresio Testa, ideatore della rassegna, e in 13 contesti il concerto sarà accompagnato da una visita guidata (non inclusa nel prezzo e a prenotazione, ma fruibile solo da chi poi seguirà anche il concerto). C’è spazio anche per i giovani: il 22 giugno la Rocca dei Bentivoglio ospiterà L’arte del Comporre, con le musiche vincitrici del premio di composizione Ragazze e Ragazzi. Salvemini 1990. Tornando agli ospiti internazionali, il 19 luglio a Villa Sapori Lazzari ci sarà Tra Parigi e Caracas, La Loba Tour 2024 con La Chica al pianoforte, mentre il 26 luglio si esibirà a Villa Nicolaj di Calcara la corista e cantante Judith Hill. "Il livello qualitativo è alto e questo è stato possibile anche grazie ai finanziamenti della Regione (con la legge 13 sullo spettacolo) e del Ministero della Cultura (attraverso il fondo unico spettacolo)" spiega Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio. Il progetto è sostenuto anche da due realtà private: Banca di Bologna e la cooperativa sociale Cadiai.

Alice Pavarotti