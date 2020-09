Bologna, 11 settembre 2020 - È partita mercoledì pomeriggio da Macerata, accompagnata da sua madre, per tentare il test di medicina in inglese. E lo ha fatto nonostante già sapesse di essere positiva al covid ormai dagli inizi di agosto. La diciannovenne è stata bloccata dalla polizia ieri mattina, prima che entrasse nell’aula per il test e, assieme alla mamma, è stata denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica, prima di essere accompagnata in un hotel Covid per la quarantena.

La polizia è riuscita a rintracciarla perché la registrazione in albergo delle due donne, che alloggiavano in un albergo in zona fiera, ha fatto scattare l’alert in banca dati. La diciannovenne era risultata positiva ad agosto ed aveva già fatto tre tamponi, l’ultimo il 5 settembre, sempre risultati positivi.