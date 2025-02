Da Selva Malvezzi e Budrio, le altre opere

Spazio anche a Selva Malvezzi (nella foto nei giorni della ’piena’), o a come si definiscono i residenti alla ‘Repubblica autonoma di Selva’, in territorio di Molinella, nel maxi documento dei finanziamenti della Regione. All’amministrazione comunale di Molinella, infatti, sono stati destinati 49.501 euro per l’intervento di ripristino della viabilità nella frazione interessata dall’alluvione di ottobre (come lo era stata anche per le alluvioni precedenti, ndr) e per le pertinenze interessate dai copiosi allagamenti. Un capitolo di spesa è stato, poi, dedicato anche all’area de La Motta di Budrio, al confine con il territorio di Molinella, laddove sorgeva il ponte crollato con l’alluvione del maggio 2023. Al Consorzio di Bonifica per quest’area sono stati stanziati 110mila euro per l’intervento in somma urgenza per il ripristino di minima dell’officiosita` idraulica degli scoli Corla, Sesto Basso, Sesto Alto e Fossa Nuova. Spazio anche alle strutture al servizio delle persone che sono state toccate dall’alluvione dell’autunno scorso.

Si tratta, in tutto, di 66.227 euro: 49mila all’Asp Città di Bologna per le spese della fornitura di pasti per le persone sfollate, per i soccorritori e per i servizi di intervento sociale; 17.210 all’Asp Laura Rodriguez che gestisce una struttura nella pianorese Carteria di Sesto per le spese di pulizia dei locali e degli impianti, lo svuotamento della fossa dell’ascensore, gli interventi di ripristino dell’impianto di riscaldamento e della rete internet, la verifica dell’impianto elettrico del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili.

z. p.