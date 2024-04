Dal degrado all’hip-hop. Ecco la nuova rinascita delle Popolarissime

Nuova vita per le ’Popolarissime’ nel quadrilatero tra le vie Malvasia, dello Scalo, Pier de’ Crescenzi e Casarini. Addio al degrado e via, tra le altre cose, a un cartellone di hip-hop che farà rinascere la zona. Ieri sono stati inaugurati il nuovo padiglione e il nuovo giardino delle ’Popolarissime’ nel comparto Acer del Quadrilatero Scalo-Malvasia. I nuovi spazi sono frutto di una riqualificazione promosso dal Comune in collaborazione con Acer e la Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi. Il comparto storico, realizzato nella seconda metà degli anni ‘30, già nel 2017 è stato teatro di Laboratori di Quartiere. Raccogliendo le proposte dei cittadini, grazie a un cofinanziamento della Regione, a partire dal 2020 il Comune ha intrapreso diverse azioni di rigenerazione degli spazi, per un investimento complessivo di otto milioni di euro. Nella nuova struttura sono previsti percorsi trasversali di ascolto e animazione che coinvolgano i residenti, momenti di aggregazione rivolti a diverse generazioni e culture e attività di laboratorio.

La Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi supporterà il Comune nelle azioni di inclusione sociale e cura del territorio e monitorerà tutte le attività che si svolgeranno nell’area, in sinergia con il Quartiere. Acer darà in gestione alla Fondazione tre ex locali commerciali di via Casarini e via Malvasia, nei quali sarà sviluppato un percorso di progettazione condivisa. Con l’inaugurazione dell’area, è già pronto un programma di attività culturali. A essere valorizzato sarà l’hip-hop: gli spettacoli presentati saranno realizzati dalle scuole di danza di Bologna e dell’area metropolitana, con l’obiettivo di chiamare i giovani delle ’Popolarissime’ a partecipare. Le attività proseguiranno nell’ambito del cartellone di ’Bologna Estate’.