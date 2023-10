La moda di Damat-Tween in centro, inaugurato il primo store italiano

Bologna, 20 ottobre 2023 – Elegante , chic e raffinato. L’abbigliamento dedicato all’uomo del brand Damat-Tween sbarca sotto le Due Torri, con l’inaugurazione del primo flagship store italiano, che oggi ha mostrato ai numerosi presenti la nuova collezione autunno-inverno. L’evento ha presentato due linee di prodotto: Damat, linea premium più classica e formale, con capi in Loro Piana e Reda, e Tween, linea più casual, che interpreta le tendenze più importanti della stagione con un approccio più street.

L’azienda Orkastyle srl, a cui fa capo il brand Damat-Tween, associato a Confcommercio Ascom, si colloca nella cornice del centro storico, in via Farini 3/b, con un punto vendita strategico. In città, infatti, c’è già la sede operativa della società italiana Orkastyle srl dal 2016 e, dal prossimo anno, Bologna sarà anche la sede ufficiale dell’headquarter europeo della società turca Orka Holding, che darà vita al progetto di creazione di un headquarter , in una villa storica in via Siepelunga, per seguire l’espansione dei brand Damat - Tween (linea premium) e D’S Damat (linea mass market) nel mercato italiano ed europeo. Ihsan Sahin sarà il General Manager a capo dell’intera operazione europea.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui