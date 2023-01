Danni e furti nelle auto in sosta a Bologna, un residente ne segue uno e lo fa arrestare

Due persone sono state viste dai residenti danneggiare i vetri delle auto in sosta (Foto di repertorio)

Bologna, 23 gennaio 2023 – Ha notato due uomini mentre con alcune torce infrangevano i vetri delle auto in sosta per rubare all’interno ed ha chiamato la polizia. Erano circa le 21 e all’arrivo della volante del commissariato Bolognina Ponte Vecchio i due si erano già dati alla fuga.

Uno però era stato seguito dal residente fino in via Bombicci, dove è stato fermato. Si tratta di un moldavo di 29 anni: l’uomo indossava un guanto da elettricista e aveva con sé due torce, una pinza multiuso e un coltellino svizzero.

Dagli accertamenti poi condotti dai poliziotti nella zona è emerso come i due avessero già danneggiato quattro auto, rubando all’interno alcuni occhiali da sole, un telecomando per auto e delle carte.

Il ventinovenne è stato trovato in possesso anche di alcuni bancomat rubati, uno proprio all’interno di una macchina alcuni mesi fa. l’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato in concorso con ignoti.