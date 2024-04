Davide Celli sui gatti scomparsi in Appennino: "È come Marzabotto: violenza sui più deboli" Il consigliere comunale dei Verdi a Bologna, Davide Celli, paragona l'eccidio di Marzabotto alla violenza contro i gatti in Italia, sottolineando la brutalità verso i più deboli. Denuncia sparizioni e torture ai danni dei felini in diverse zone del Paese.