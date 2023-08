Dengue, nuovo caso in centro città

Nuovo caso di Dengue tra i quartieri Porto-Saragozza e Santo Stefano. Anche in questo caso si tratta di una persona rientrata dopo un viaggio, ma questa volta in Messico, l’altro caso reso noto tre giorni fa era stato importato dalla Thailandia, entrambe zone del mondo dove tale malattia è endemica. L’Azienda Usl di Bologna fa sapere che la persona sta bene. Ma avverte anche i viaggiatori che tornano da Stati del centro e sud Americana, ma anche dal sud-est asiatico che, nel caso di febbre alta superiore ai 38 gradi, dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolore agli occhi, nausea e vomito rivolgersi al medico per gli accertamenti. Intanto il Comune ha iniziato la disinfestazione in numerose strade dei due quartieri.