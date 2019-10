Bologna, 9 ottobre 2019 - Alla guida non è ancora arrivato lui, Diabolik, ovvero Luca Marinelli, ma la Jaguar E -Type, nera fiammante e assai aggressiva ha già fatto la sua comparsa sul set del film dei Manetti Bros. Ieri in una laterale di via Marconi, via Grabinski. Presenti anche auto della polizia di Clerville, la città fantastica dov’è ambientato il film che nella realtà trova le sua locations non soltanto qui a Bologna ma anche a Courmayeur, Milano e Trieste.

Ieri notte le stradine che circondano via Marconi sono stato teatro di alcune riprese spettacolari che si replicheranno anche oggi nella stessa zona.

L’attesa è ovviamente per i protagonisti, oltre a Marinelli, Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko. Chissà che oggi non sia la volta buona.

Ciak, si gira: via Marconi chiusa: come cambia la viabilità, le deviazioni dei bus

