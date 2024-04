Dipendenti raddoppiati in due anni. La Samp continua a crescere

Continua la crescita della Samp di Bentivoglio, azienda leader nel settore delle macchine per produrre fili e cavi, dall’ottobre 2021 di proprietà del Gruppo svizzero Hvd Partners. A conferma della determinazione e capacità di espansione di Samp, nei giorni scorsi è stata perfezionata l’acquisizione del cento per cento delle quote di Cortinovis do Brasil, società attiva da quasi 50 anni nel mercato brasiliano e del Sud America. Il colosso di Bentivoglio ha poi recentemente concluso un contratto biennale per la fornitura completa di uno stabilimento chiavi in mano in Medio Oriente.

Trend positivo degli ordini e il portafoglio pieno fino a metà 2025 si aggiungono, come dichiara l’azienda: "Ad un’impressionante crescita dei dipendenti: erano 57 a fine 2021 all’ingresso della nuova proprietà, sono diventati 88 nell’aprile 2023, oggi si attestano a 100 risorse e sono previsti ulteriori ingressi nei prossimi giorni, di fatto quasi raddoppiando la squadra. Tra questi due manager di grande esperienza, Mattia Baccini e Davide Pasqualotto, che ricoprono rispettivamente le cariche di Head of Global Sales e Head of Global Service. Non meno importante l’attenzione all’incremento di professionalità femminili. Varie sono le donne in ruoli apicali: direttrice Tesoreria e Finanza, direttrice Risorse Umane, responsabile Amministrazione, responsabile Ufficio Acquisti Macchine, responsabile Ufficio Ricambi, responsabile Ufficio Acquisti Ricambi e responsabile Operations".

"Le scelte degli ultimi mesi sono un ulteriore segno della nostra determinazione nel consolidare e migliorare la posizione di leader globale - afferma il presidente e Ceo, Jouni Heinonen -. L’acquisizione di talenti di alto livello dimostra il nostro impegno costante nel fornire servizi di eccellenza e anticipare le esigenze dei clienti. Il processo di rilancio aziendale, intrapreso nel 2021, sta procedendo secondo il programma. Ci sostengono anche la competenza e passione dei tanti nuovi dipendenti che si sono uniti a Samp. Il territorio bolognese, che ci ha visto nascere, resta il luogo migliore per la nostra crescita".