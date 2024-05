Domenica la Carrera dei piccoli

Sono 14 i team che prenderanno al via alla prossima Carrera dei piccoli in programma domenica in centro storico. Saranno 91 i ragazzi che si daranno battaglia nelle due categorie in gara: otto team iscritti nella categoria ‘Elementari’ e 6 nella categoria ‘Medie’.

Una piccola flessione nel numero dei team e dei partecipanti rispetto allo scorso anno (manca all’appello il team Bomber) ma che si mantiene su un numero decisamente elevato di iscritti. Confermato il percorso 2023 in circuito chiuso con partenza e arrivo in piazza XX Settembre. Il programma di giornata prevede le prove libere e ufficiali al mattino a partire dalle 9,45 e le gare nel pomeriggio a partire dalle 17.