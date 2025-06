Dop e Igp, pronto un piano da 14 milioni di euro

Campagne di comunicazione mirate, ‘missioni’ per i grandi eventi all’estero, aiuti ai consorzi: l’Emilia-Romagna stanzia 14 milioni, anche di fondi Ue, per promuovere quest’anno i propri prodotti agroalimentari tipici sui mercati internazionali. Un piano anti-dazi che per circa metà (7,1 milioni) finanzia la promozione dei vini emiliano-romagnoli in paesi extra Ue. Il pacchetto è stato presentato ieri in Regione dall’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, presenti i rappresentanti dei consorzi. "Mai come in questa fase storica di incertezze, con i rischi rappresentati dai dazi, abbiamo bisogno di fare conoscere i nostri prodotti a livello internazionale, anche in nuovi mercati", dice Mammi illustrando le misure messe in campo.

Tra i ‘palcoscenici’ nuovi, il Summer Fancy Food di New York, tra pochi giorni, e l’Expo di Osaka. Ed è proprio all’Asia, ed in particolare a Giappone e Corea del Sud, che guarda l’Emilia-Romagna a caccia di nuovi mercati per Dop e Igp. Ma anche il Sudamerica con un impegno: nonostante i dazi, l’Emilia-Romagna non vuole fare a meno del mercato Usa.