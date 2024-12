Doppio appuntamento per parlare di pace e guerre

Doppio appuntamento sui temi della pace e dei conflitti in corso nel mondo oggi e domani alla Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio. Oggi alle 20,30 nella sala Giulio Regeni incontro a più voci sul tema: ’La difesa non armata, una soluzione possibile, esperienze di difesa nonviolenta’ (ingresso libero nella sala di via Canonici Renani). Nella stessa sede venerdì alle 20,30 l’associazione Prima materia promuove l’evento di Music & resilience con la proiezione del documentario This is our resistance.