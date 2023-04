Droga in Montagnola, spacciatore bloccato dalla polizia

Stava ricevendo denaro da un suo connazionale, quando le volanti di passaggio lo hanno notato. Un cittadino quarantaduenne di origine tunisina, irregolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il tutto è successo nella mattinata di domenica nei pressi del parco della Montagnola quando gli agenti, durante un normale servizio di controllo sul territorio, hanno visto che il pusher stava ricevendo una somma di denaro, all’incirca 2030 euro, da un altro suo connazionale.

Lo spacciatore, vedendo la polizia, ha subito tentato la fuga in direzione piazza Maggiore, passando per via Indipendenza, ma è stato bloccato dagli agenti. Una volta fermato, il pusher, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato controllato: con sé aveva circa 80 grammi di hashish, poco più di mezzo grammo di cocaina e altre banconote, con ogni probabilità proventi dell’attività di spaccio.