Bologna, droga in zona stazione San Vitale: un altro arresto

Sequestro di droga, foto generica

Bologna, 21 febbraio 2023 - Proseguono con un altro arresto le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna sul giro di droga nella zona della stazione San Vitale e in particolare nel parco pubblico di via Scandellara.

I militari dell’Arma, coordinati dal sostituto procuratore Antonello Gustapane, hanno dato il via alle indagini subito dopo la sparatoria che, nel gennaio dello scorso anno, generò attimi di terrore alla stazione di Bologna San Vitale, zona Fossolo.

La settimana scorsa erano stati arrestati due giovani tunisini per l’attività di spaccio legata a sostanze come hashish, eroina e cocaina. Nei giorni scorsi, per gli stessi reati, è finito in carcere un ragazzo tunisino del 2003, irregolare sul territorio. Il giovane deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravato dal fatto che l’attività si svolgesse nelle vicinanze di una scuola primaria e dell’infanzia.