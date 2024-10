Duello sul Terzo Settore: "Anziani in difficoltà"

Il Forum Regionale del Terzo Settore, che raccoglie 34 associazioni regionali legate al mondo del volontariato, incontra Elena Ugolini e Michele de Pascale, candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Per Michele de Pascale "il volontariato è un punto identitario di questa regione, in Emilia-Romagna ci si spende per il prossimo. Bisogna identificare i bisogni, studiare le possibilità e dare risposte. Da un lato dobbiamo fare in modo che i giovani trovino il loro spazio nel volontariato. Dall’altro lato è necessario fare un grande passo in avanti verso il lavoro sociale, che spesso manca di fondi e formazione".

E poi la candidata di centrodestra, Elena Ugolini:

"Il primo punto del mio programma riguarda il Terzo Settore. Occorre innanzitutto snellire le procedure e dare più flessibilità ai bandi in modo da dare il giusto spazio anche alle associazioni più piccole. Dobbiamo poi diffondere la cultura dell’aiuto verso il prossimo a tutti i livelli, partendo dai giovani. Propongo inoltre di rimuovere, o per lo meno di abbassare l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive (che va a finanziare il Sistema Sanitario Nazionale, ndr), per gli enti del terzo settore". Ospite di ‘Obeya’, il format in onda su Teleromagna e sul canale online TvBologna, de Pascale ricorda come "di recente Ugolini ha detto che le risorse per la sanità da parte del Governo siano sufficienti". E invece, cita de Pascale, anche "il ministro Schillaci ha detto che bisogna passare dal 6 al 7% di investimenti dal Pil alla spesa sanitaria". Il candidato del centrosinistra poi affonda il colpo. "Ugolini ha iniziato la campagna elettorale in compagnia di Formigoni, forse è quello il suo riferimento. Ora però il modello lombardo non lo cita più nessuno, ha fallito".

Ma tornando al Forum, il portavoce del Forum del Terzo Settore Alberto Alberani afferma: "Questo Settore conta, e parecchio, nella vita quotidiana di questa. Per farlo ha bisogno di maggiore ascolto e di sostegno ed è questo che chiediamo ai candidati per la prossima legislatura. Per i successivi cinque anni chiediamo continuità e la costituzione del Consiglio regionale del terzo settore, dell’Osservatorio regionale e un’amministrazione condivisa". Alberto Biondi