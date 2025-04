È utile avvicinare i più giovani alla lettura?

Abbiamo intervistato genitori e nonni perché gli adulti ci danno l’esempio. Non sempre hanno tempo di leggere e se ne dispiacciono; leggono alla sera, nel weekend e in vacanza. Alla domanda: "Cosa fai per invogliare i tuoi figli a leggere?", molti rispondono che raccontano le storie dei libri che hanno amato. La maggioranza accompagna i figli in libreria; una mamma dice: "Quelli per i libri sono i soldi meglio spesi". Alcuni genitori e nonni portano i ragazzi in biblioteca per confrontarsi e "contaminarsi" a vicenda nella scelta del libro. Altri organizzano giochi di lettura e piccole gare. La parola chiave è condividere. Così vogliamo proporre alcuni libri che ragazzi ed adulti possono leggere insieme: "Il piccolo principe" - un classico, "Gli Sporcelli" per belle risate, "Diario di una schiappa" per leggere insieme una serie leggera, "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare" per scambiarci emozioni, "Da grande voglio essere felice" per conoscere se stessi ed essere più empatici. Una nostra compagna inserisce nella lista la Costituzione, perché dice: "La devono conoscere tutti i cittadini: adulti e ragazzi". Molti intervistati affermano di aver maturato i propri gusti di lettore durante l’adolescenza, altri da adulti. Noi siamo più piccoli, cambieremo gusti allora? La lettura matura con noi e per fortuna è una libera scelta.