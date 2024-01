Ecco le aziende dove si lavora meglio

L’Emilia-Romagna anche quest’anno schiera una nutrita pattuglia di aziende Top Employer. Sono almeno dodici le aziende premiate dall’istituto olandese che assegna gli ‘Oscar’ alle realtà che offrono, tra welfare, benefit, formazione e attenzione alle esigenze dei dipendenti, le migliori condizioni di lavoro. Tra le 147 imprese italiane che hanno ricevuto il riconoscimento, ci sono Hera, Philip Morris, Bper, Ntt Data, Bonfiglioli, Chiesi, Alstom Italia, Ferrari, Ducati, Lamborghini, Credem, Ima e TeamSystem. "Le persone sono la nostra principale risorsa e il riconoscimento non fa che confermare le politiche di valorizzazione e formazione che abbiamo intrapreso da tempo", sottolinea il presidente esecutivo di Hera, Cristian Fabbri. Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna sono state certificate Top Employer rispettivamente per il quindicesimo e l’undicesimo anno consecutivo. "L’eccellenza delle condizioni lavorative nelle due affiliate italiane di Philip Morris International è resa possibile dagli sforzi intrapresi dall’azienda e dal dipartimento di risorse umane per garantire standard sempre più alti", dice Leandro Maggi, direttore people & culture di Philip Morris Italia. Ntt Data Italia, che a Bologna ha l’innovation center, è stata premiata per le attività di formazione. "Il riconoscimento certifica il nostro impegno nel creare le condizioni migliori per favorire la valorizzazione del talento", rivendica Anna Amodio, responsabile people & culture della multinazionale giapponese. "Sostenibilità sociale e ambientale, welfare, sviluppo professionale, diversità, equità e inclusione sono soltanto alcuni degli ambiti nei quali sono evidenti l’impegno e gli importanti risultati ottenuti – sottolinea Giuseppe Corni, responsabile risorse umane di Bper –, che consentono alle nostre persone di vivere l’esperienza di lavoro nel migliore modo possibile". "Bonfiglioli è l’insieme delle persone che la compongono, sinergia e soddisfazione sono la nostra più grande forza – assicura Sonia Bonfiglioli, numero uno del colosso bolognese dei riduttori –. Il riconoscimento ci rende molto orgogliosi".