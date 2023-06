Ecco le provinciali che hanno riaperto

Sono state riaperte totalmente alcune strade provinciali, come la SP51 “Medicina-Bivio Selice”, la SP291 “Sant’Antonio” e la SP80 “Cardinala”, mentre altre hanno riaperto con limitazioni come la SP15 “Bordona”, la SP22 “Valle dell’Idice SS 65”, la SP50 “Sant’Antonio”, la SP68 “Val d’Aneva” e la SP610 “Montanara”. Sono ancora chiuse: SP6 “Zenzalino”, bloccata da Budrio per il crollo del ponte del fiume Idice al km 12+000;

SP7 “Valle dell’Idice” chiusa dal km 17+000 al km 20+000 (Savazza) nel comune di Monterenzio per frane. Limitazioni dal km 0+524 al km 17+000 (Monterenzio) per frane; SP21 “Sillaro” chiusa dal km 32+500 (località Belvedere) a Castel del Rio verso Firenze; SP33 “Casolana” chiusa al km 1+500 per frane e al km 3+600 per crollo. Transito libero dal km 4+000 a Ravenna SP34 “Gesso” interrotta al km 9+500 e al km 10+500 per crolli a Fontanelice. La SP36 “Val di Zena” è chiusa dal km 8+300 località Laghetto dei Castori e senso unico alternato con semaforo e limitazioni alla circolazione al km 4+500 per smottamenti. Chiuse SP37 “Ganzole” (km 2+000 località Pieve del Pino), SP53 “Bivio Selice” dal km 2+500 al km 4+000, SP58 “Pieve del Pino” dal km 5+100 (intersezione con la SP37 “Ganzole”) e fine strada, nel territorio di Pianoro e Sasso Marconi. Chiuse

SP59 “Monzuno” al km 2+000 e SP74 “Mongardino” al km 3+600, poi SP79 “Pian di Balestra” chiusa al km 9+500, SP325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio” chiusa dal km 9+500 (loc. Vado) al km 13+000 (loc. Gardelletta). Interrotta anche la Fondovalle Savena al km 13+000 (Gole di Scascoli).