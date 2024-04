"Ecco perché si lavora così in profondità" L'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi avvenuta a 40 metri di profondità solleva interrogativi sulle ragioni di tale configurazione. La struttura, costruita nel 1975, opera in pompaggio con macchine reversibili per trasferire acqua tra le centrali di Suviana e Brasimone, sfruttando una potenza di circa 170 Megawatt per macchina. La necessità di operare a profondità inferiori al livello del lago è cruciale per evitare problemi tecnici e garantire il corretto funzionamento delle turbine.