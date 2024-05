Elezioni, il civico Davide Lelli presenta la squadra

Davide Lelli, candidato sindaco a Monterenzio con la lista civica Bene Comune presenta la sua squadra costituita da sei donne e sei uomini: Angelita Dafarra, avvocato giuslavorista; Giampaolo Ghini, autista; Silvia Rustia, tecnico Project and Facility Manager; Massimiliano Scotto, responsabile officina meccanica; Gianna Buscaroli, casalinga; Salvatore Carbonaro, avvocato professionista; Mara Vanti, pensionata; Alessandro Zucconi, ingegnere professionista; Judith Cratere, impiegata bancaria; Pietro Pellicciari, pensionato edile; Barbara Setti, imprenditrice; Michele Spanò, operatore sanitario. A loro si aggiunge inoltre anche la candidata alla carica di assessore esterno Federica Chitti, psicologa e psicoterapeuta, scelta per le competenze in materia sociale e scolastica.

"La nostra lista - dice Lelli- è davvero civica ed è realmente basata sulle idee e sulle persone. Insieme al gruppo concordiamo che oggi non si possa più improvvisare o lasciare nulla al caso, per anticipo che, in caso di vittoria, per le scelte relative alle nomine della giunta comunale mi avvarrò, per almeno il 75%, di componenti preparati e competenti, ma alla loro prima esperienza come amministratori pubblici. Chi sarà nominato assessore potrà naturalmente contare su tutto il sostegno, l’esperienza e la collaborazione degli altri membri del gruppo".