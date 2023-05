Emy Vegliante, chi era la carabiniera di 22 anni morta nell’incidente a Cento

Persiceto (Bologna), 12 maggio 2023 – Uno schianto e in un attimo ieri la via Modena a Cento di Ferrara si è presa un’altra vita: quella di una giovane ragazza di 22 anni di San Giovanni in Persiceto. La vittima è Emy Vegliante, una giovane carabiniera in servizio alla Compagnia di San Giovanni in Persiceto, con una famiglia e una vita davanti ancora tutta da vivere.

Molto grave anche il collega carabiniere trentenne, P.D.M., che era al volante dell’auto, poi trasferito con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna. Grave anche l’uomo a bordo dell’altra vettura, portato all’ospedale di Cona, O.C, 50nne centese.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 15 quando un enorme boato ha fatto sussultare la zona nei pressi della curva di via Modena che porta verso Renazzo, davanti all’azienda Merighi. E’ da lì che sono usciti tutti trovandosi davanti alla triste scena e alla dura verità. Due auto, completamente distrutte, una fumante nel campo e l’altra, colpita seriamente nella parte destra e ridotta a un ammasso di lamiera. Dentro, però, due giovani incastrati tra le lamiere, tra cui la ragazza che però già non rispondeva ai richiami.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Cento che dovrà far luce su cosa sia successo in quel tragico e fatale momento. Al momento, l’ipotesi che si è fatta avanti è che la Peugeot arrivasse da Cento in direzione Renazzo andando a scontrarsi frontalmente con la Punto che aveva a bordo i due militari e che, pare, non avesse airbag. Al momento, l’unica cosa certa è che la Punto è stata colpita dalla parte del passeggero, dov’era la giovanissima carabiniera che non ha avuto scampo e che oramai senza vita, è stata liberata dai vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che adagiare il corpo a terra. E il silenzio è calato quando un lenzuolo bianco ha fatto capire a tutti la dura realtà.

Al suo fianco, un giovane trentenne della zona di Crevalcore anch’esso rimasto incastrato tra le lamiere, estratto dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 che, vista la gravità, hanno allertato l’elisoccorso poi diretto verso il Maggiore.

Sull’altra auto, un centese di mezza età che è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo e che, anch’esso in massima gravità, è stato trasportato a Cona. Gli agenti della polizia locale hanno dovuto lavorare a lungo per dare un nome alla giovane vittima, non trovando nessun documento. E’ stato possiible capire chi fosse soltanto appurando l’identità del guidatore. Sul posto anche il Maggiore dei Carabinieri di Cento.