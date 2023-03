Esplosione al distributore Perizie su auto e impianto

Saranno le perizie, che verranno disposte dal pm Nicola Scalabrini, a chiarire la dinamica del terribile incidente avvenuto giovedì sera al distributore di metano Bipiemme di via Alberelli, a Borgo Panigale. Un’esplosione della bombola di gas di una Golf, che ha causato il ferimento del proprietario dell’auto, un quarantacinquenne adesso prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Maggiore, e di altre tre persone. I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e del Radiomobile, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze in via Alberelli, hanno posto sotto sequestro sia l’auto della vittima, che l’impianto. E, come da prassi in questi casi, nelle prossime ore potrebbe essere indagato il titolare del distributore, per il reato di lesioni colpose gravi. Un’iscrizione necessaria a svolgere tutti gli accertamenti tesi a capire come siano andati i fatti: se sia stata la bombola della Golf, difettosa, a causare l’esplosione; o se invece la pompa non si sia bloccata una volta raggiunto il pieno, causando una pressione eccessiva all’interno del serbatoio e il successivo scoppio.

n. t.