Falò nei campi per festeggiare Sant’Antonio

Falò nei campi e fiaccolata da Castelletto al castello di Serravalle domani sera in Valsamoggia per la tradizionale celebrazione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La partenza del corteo con fiaccole alle 19,30 in piazza della Pace. Arrivo al castello intorno alle 20,30 con approdo nella piazzetta dove intorno al falò si potrà gustare un piatto di polenta al ragù. Iscrizioni sul posto e vin brulè a tutti i partecipanti. La tradizione rurale considera questo santo come protettore di tutti gli animali, in modo particolare del maiale e delle stalle, oltre che a segnare il ritorno della luce dopo il periodo che registra le notti più lunghe. Tutti elementi approfonditi nell’Ecomuseo aperto al pubblico e per la prima volta visitabile in modo interattivo con la tecnologia che permette di conoscere curiosità e informazioni del territorio attraverso la specifica App.