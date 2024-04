Famiglie a pedali in Val di Zena. Strade chiuse per il bike day

Tornano le domeniche ciclabili e si parte domenica in Val di Zena. Due i percorsi disponibili: un percorso Family, più semplice, e un percorso Sport che includerà la salita di Botteghino di Zocca che affronteranno anche i ciclisti professionisti nella seconda tappa del Tour de France. La partenza sarà alle 10 dalla Parrocchia del Farneto a San Lazzaro di Savena, ma saranno organizzati anche dei BiciBus, a cura dell’associazione Salvaiciclisti, per chi vuole raggiungere l’evento in bicicletta pedalando in gruppo da Bologna.

Per chi parte da Bologna in bicicletta, è possibile unirsi al BiciBus organizzato dall’associazione Salvaiciclisti con partenza alle 8.30 da Piazza Maggiore, e fermate intermedie a Porta Santo Stefano (8:45), Lunetta Gamberini (9:00) e Arci San Lazzaro (9:15). Per entrambi i percorsi è previsto l’arrivo al Parco delle Querce, a Botteghino di Zocca, dove sarà possibile pranzare e rilassarsi in compagnia con un punto ristoro. Dalle 12 alle 13 al Parco delle Querce sarà allestito un percorso protetto per corsi di avviamento all’uso della bicicletta, dedicato a bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, qualunque sia la loro abilità. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. Dalle 12 il Parco delle Querce sarà raggiungibile anche in auto per consentire alle famiglie di accompagnare i piccoli aspiranti ciclisti.

Tutta la manifestazione si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con la Polizia metropolitana e la Polizia stradale, affinché si possa garantire un sicuro svolgimento della manifestazione. Le prossime giornate ciclabili saranno il 19 maggio Pianura bike day, il 14 luglio Brasimone bike day e il 22 settembre Imola bike day. Le Domeniche ciclabili sono aperte a tutte e a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it. Ai primi 100 iscritti in regalo la maglia dedicata.