‘Farete’ festeggia 10 anni Maxi kermesse in Fiera

‘Farete’ fa dieci. Quella di quest’anno, in programma domani e giovedì nei padiglioni 16 e 18 di BolognaFiere, è infatti la decima edizione della due giorni di networking di Confindustria Emilia dedicata alle imprese. Ad aprire la manifestazione sarà l’assemblea pubblica dell’associazione, con le relazioni del presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, e del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. In occasione del decennale della manifestazione, poi, l’attenzione verrà dedicata alle tante realtà virtuose del territorio, imprese che si distinguono per la loro unicità di prodotto, per la qualità e l’innovazione del loro saper fare.

Sul palco, dialogheranno con Giampaolo Colletti dodici imprenditori che racconteranno le trasformazioni, gli investimenti, la ricerca alla base della declinazione del concetto di innovazione delle proprie imprese: Alessandro Cillario, co-founder e co-Ceo di Cubbit; Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding; Valentina Bianchini, general manager di Encaplast; Marianna Vollaro, Ceo di Endura.

E ancora Elisabetta Verardo, amministratore delegato di Evotec Modena; Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica Group; Claudio Mingozzi, Global R&D Business Finance & Adm. Manager di Basell Poliolefine Italia; Francesco Possati, vicepresidente di Marposs; Federico Ponti, presidente di Met; Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia; Marco Palmieri, fondatore, ad e presidente di Piquadro; Michele Poggipolini, ad di Poggipolini.

Per i dieci anni di ‘Farete’ ci sono numeri importanti. Alla manifestazione, infatti, saranno 450 le aziende coinvolte con 75 workshop per aggiornarsi, approfondire argomenti tecnici, scambiarsi idee e fare network. Poi 63 buyers internazionali provenienti da 20 Paesi saranno protagonisti dell’International Club. Non solo, ventidue operatori provenienti dall’estero incontreranno 40 venditori per la 5ª edizione della Borsa del Turismo Industriale. A livello di startup saranno 31 quelle presenti alla manifestazione, provenienti da tutta Italia, che animeranno l’Open Hub.

Più di 40 professionisti, esperti in normative di 33 Paesi esteri, saranno a disposizione delle imprese per consulenze specialistiche in ambito fiscale, legale, societario e commerciale. Le imprese associate, inoltre, potranno incontrare gli studenti e i neolaureati dei corsi di studio dell’Università di Ferrara, approfondire la loro conoscenza e ricevere il loro curriculum.