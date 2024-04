FdI: "Aiuti e viabilità, la giunta batta un colpo"

Anche Fratelli d’Italia torna sulla questione cantieri. "Da tempo sollecitiamo la giunta affinché attui interventi concreti e risolutivi per gli impatti devastanti che residenti e commercianti della zona stanno già sperimentando e dovranno subire per anni – scrivono i consiglieri Cavedagna, Brinati, Caracciolo, Sassone, Scarano e Zuntini –. Oltre a un supporto economico per imprese ed esercenti che rischiano di dover abbassare la saracinesca, servono risposte concrete per coloro i quali utilizzavano centinaia di stalli spazzati via da oggi con un colpo di spugna, problema che la proposta di una misera scontistica presso il parcheggio Apcoa di certo non risolve. Serve un serio contrasto al degrado che spesso l’apertura di cantieri genera, come sta dimostrando la chiusura di via San Vitale per il cantiere della Garisenda".

Per giovedì, intanto, è indetta la manifestazione promossa da ‘Una Bologna che cambia’ in piazza Nettuno alle 18. Un’iniziativa per "dare voce agli esercenti", a cui si accodano anche dal Carroccio: "Come Lega parteciperemo convintamente alla manifestazione – puntualizza il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto e il segretario cittadino Cristiano Di Martino –. L’evento darà voce ancora una volta a tutte quelle realtà dimenticate dal sindaco e dalla giunta che continuano a prendere misure che danneggiano il tessuto produttivo della città. Cittadini e commercianti continuano a essere inascoltati: saremo al loro fianco, senza mancare di farci carico delle loro proposte".

fra.mor.