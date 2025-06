Federico Bendinelli (Aci): "Molti usati per fare cassa. Rimuovere quelli inutili"

Federico Bendinelli, presidente dell’Aci, come valuta l’idea di un censimento degli autovelox, riproposta dal prefetto Enrico Ricci sul Carlino?

"I velox possono essere utili e in alcuni casi anche necessari, soprattutto quando sono utilizzati come dice la legge in maniera preventiva. Servono a evitare eccessi di velocità in situazioni pericolose. Diventano invece fenomeni negativi quando, come purtroppo molti Comuni ne fanno, vengono abusati soltanto per fare cassa".

Il ministro Matteo Salvini ha chiesto di valutare quali siano funzionali e quali invece possano essere rimossi.

"Ritengo che sia molto opportuno proprio per garantire la funzionalità e gli obiettivi reali di questi dispositivi. E per impedirne un uso esagerato per altri motivi che non appartengono al tema della sicurezza stradale. Mi piace sempre fare un esempio significativo...".

Quale?

"Quello della Persicetana". Non ho contezza se sia cambiato qualcosa, ma ogni volta che ho percorso questa strada, ho sempre notato l’assurdità con cui si è scelto di posizionare velox. Ogni pochi chilometri cambiano le regole e chi guida non sa mai come comportarsi. Quindi ben venga, da un lato, il provvedimento di Salvini che obbliga a un utilizzo razionale dei velox, stabilendo una serie di regole finalizzate a questo scopo, ampiamente condivisibili. E, dall’altro, fa benissimo il prefetto a proseguire con il censimento sia per verificare che i velox rispettino d’ora in avanti i provvedimenti presi dal ministero, sia per verificare che quelli della nostra provincia siano omologati".

C’è infatti anche questo aspetto, che spesso genera confusione...

"Al di là del posizionamento, molti velox hanno l’autorizzazione, ma manca l’omologazione. È una necessità reale, perché è evidente che un conto è l’autorizzazione, un altro l’omologazione, cioè la verifica dei requisiti tecnici dell’apparecchio. La Cassazione ha deciso addirittura che quello non omologati vanno sequestrati. Credo sia opportuna una verifica reale".

Francesco Moroni