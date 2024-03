Festa colorata e di solidarietà a favore dell’Ant

Una grande festa colorata di giallo all’insegna della musica, del buon cibo e, ovviamente, della solidarietà. Il locale La Bastia, a Rastignano, apre le porte sabato sera a ‘Yellow Submarine’, evento della Fondazione Ant, che organizza un party benefico, curato nei minimi dettagli, che sostiene uno dei progetti della fondazione. La partecipazione ha un costo di 40 euro a persona, e il ricavato andrà totalmente a un progetto di Ant. "Con le quote si sostiene un progetto volto ai caregiver – spiega Eleonora Gazzotti, organizzatrice dell’evento con Cristina Moschetti e presidente del comitato Eubiosia di Ant –, offrendo loro supporto psicologico, attraverso anche il teleconsulto tramite il numero verde, attivo in tutta Italia, che aiuta maggiormente le figure, grazie all’aiuto dei medici e degli infermieri. Un progetto sposato a pieno da Emil Banca, main sponsor dell’evento".

Il programma è ricco. "Dalle 20.30 in poi, accoglieremo i partecipanti nella cornice della proprietà di La Bastia, che dedica la serata al fratello Daniele Quaglio – racconta Gazzotti –. Apriremo le danze con un cocktail di benvenuto, inventato da Fabbri 1905". Poi, ci sarà "la cena preparata dallo Chef Ivan Poletti, di Polpette e Crescentine, e da Chiosco Zigo&Zago – continua –. E dopo il pasto, spazio alla musica del band Fourback, che canterà i più grandi successi dei Beatles. Al bar, invece, c’è la barlady Alice". Al momento, i biglietti venduti sono circa 200, "ma ci sono ancora posti disponibili – conclude Gazzotti –. L’obiettivo della serata è divertirsi nel segno della solidarietà, visto che il ricavato va a sostegno del progetto di Ant". Sul sito di Ant è possibile acquistare gli ultimi biglietti. Il dress code per la serata è il colore giallo, e ci saranno diversi premi per gli outfit più stravaganti.

Mariateresa Mastromarino