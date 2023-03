Fiera del lavoro per due giorni a Villa Garagnani

Trenta posti di lavoro e due giorni di opportunità di incontro e formazione per i giovani in cerca di occupazione nella quinta edizione della Fiera del lavoro in programma a villa Edvige Garagnani di Zola il 23 e il 24 marzo prossimi. La prima giornata sarà dedicata ad allievi e allieve della scuola superiore, con una serie di approfondimenti che spazieranno dal Servizio civile all’offerta formativa degli ITS della nostra regione. Venerdì 24 marzo dalle 9.00 alle 15.00 il focus verterà invece sull’incontro domandaofferta di lavoro, con oltre 30 profili ricercati da nove tra aziende e agenzie del lavoro interessate anche a raccogliere candidature spontanee. Sono inoltre previsti momenti informativi e formativi e laboratori per la ricerca attiva del lavoro e per la gestione di LinkedIn. Sempre nella giornata di venerdì, previsto un seminario dedicato alle micro, piccole e medie imprese sul Bilancio di sostenibilità. Il dettaglio dei profili ricercati e degli appuntamenti previsti è consultabile sul sito del Comune di Zola che registra anche gli aggiornamenti ancora in corso. La partecipazione alla Fiera è gratuita, la prenotazione è consigliata per tutti gli eventi ed è invece obbligatoria per la partecipazione ai laboratori.