Finto massaggiatore violenta una studentessa

Un uomo di 33 anni di nazionalità pakistana è stato arrestato dalla polizia perché ritenuto responsabile di una violenza sessuale commessa nel marzo scorso in via Di Vincenzo, in zona Bolognina, a Bologna. A sporgere denuncia, raccontando l’accaduto, è stata la vittima, una studentessa toscana di 24 anni. Agli agenti, il giorno dopo il fatto, la ragazza ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo che le ha detto di essere un massaggiatore e l’ha convinta a seguirlo in un garage dove sarebbero avvenute le molestie. L’aggressore è stato identificato grazie a testimonianze e alle immagini di videosorveglianze.