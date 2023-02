Fiumi di cocaina a Bologna, conto salatissimo per gli spacciatori: 60 anni di carcere

Fiumi di cocaina: conto salatissimo per gli spacciatori

Bologna, 4 febbraio 2023 – Un conto salato: quasi 60 anni di pene complessive e oltre centomila euro di multa. È quello che il giudice Alberto Ziroldi ha presentato ieri mattina ai venti imputati finiti a processo dopo la cosiddetta "operazione Bomboniera", l’inchiesta della Dda e del pm Roberto Ceroni che a gennaio del 2022 portò al maxi blitz della Squadra mobile con 16 arresti. L’accusa principale: spaccio di cocaina, un fiume di droga che avrebbe interessato la città, ma anche Ferrara e l’Appennino e con rami lunghi fino a Caserta e la Spagna. Alla fine furono ventinove gli indagati finiti a processo; ieri, otto hanno patteggiato pene comprese tra un anno e tre anni e mezzo e altri dodici invece sono stati giudicati con rito abbreviato. In questo caso, le pene vanno da un anno fino a nove e quattro mesi a quello che l’accusa ritiene fosse il capo di un’associazione finalizzata allo spaccio, il trentanovenne di origini napoletane Riccardo Sales. La pena sarà in continuazione con un’altra condanna definitiva a quattro anni per una violazione ritenuta meno grave e verrà perciò ridotta in sede esecutiva secondo la norma. Sales era accusato di associazione con altri tre soggetti: Pietro...