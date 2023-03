Foibe, l’Anpi invita il negazionista Il Comune toglie il patrocinio

Il Comune nega il patrocinio, l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) declina l’invito, il centro destra chiede di annullare l’appuntamento. E’ bufera sull’iniziativa dell’Anpi di Casalecchio che sabato prossimo con l’adesione di Cgil, Aned, Arci, Amnesty, Percorsi di Pace, Emergency, istituto Parri e scuola di pace di Monte Sole, alla Casa della conoscenza ha invitato lo storico e scrittore Eric Gobetti a parlare di ‘Foibe, esodo e confine orientale: una questione complessa tra storia e speculazione politica’. Non è la prima volta che l’autore di ‘E allora le foibe?’ suscita polemiche per le sue posizioni che secondo alcuni critici sconfinano nel giustificazionismo. Da qui la decisione del Comune di Casalecchio di non concedere il patrocinio e il ritiro di una prima bozza del volantino diffusa che conteneva il logo dell’Amministrazione comunale.

Perplessità sul taglio dell’iniziativa anche da parte di Chiara Sirk, presidente del comitato di Bologna dell’Anvgd: "L’Anpi ci ha invitati per un semplice saluto, non per un dibattito al quale saremmo stati pronti visto il discusso punto di vista di Gobetti. Ci tiriamo fuori da polemiche politiche ma il tema meritava un confronto non un saluto. Quindi non parteciperemo".

Chiedono la revoca della concessione di uno spazio pubblico per l’iniziativa Erika Seta (Forza Italia) e Pietro Cappellini (FdI): "Questo autore ha espresso una posizione riduzionista e giustificazionista della tragedia delle foibe, arrivando a bollare la Giornata del Ricordo come mera giornata di rivalutazione del fascismo" attaccano i consiglieri che prendono atto della decisione dal Comune di non patrocinare l’evento, come spiega il sindaco Bosso: "Portiamo avanti da anni un forte impegno per combattere ogni tipo di strumentalizzazione politica sulla tematica del Giorno del Ricordo, della tragedia delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani. Non saremo mai dalla parte di chi nega quegli orrori, né dalla parte di chi li utilizza come squallidi contraltari rispetto ad altri orrori di matrice opposta". Il segretario dell’Anpi di Casalecchio, Federico Chiericati, difende la scelta degli organizzatori: "Le ricerche di Gobetti, si inseriscono nel dibattito storiografico italiano e il suo libro non è né riduzionista, né giustificazionista", sostiene.

g.m.