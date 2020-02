Bologna, 6 febbraio 2020 - Tragico incidente ferroviario sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna alle prime luci dell'alba (foto). Due le vittime, numerosi i feriti e forti ritardi. Tra Ospedaletto e Livraga, in provincia di Lodi un treno Freacciarossa è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate, causando la morte dei due macchinisti. Feriti, fortunatamente in maniera non grave, i 28 passeggeri che erano a bordo. La linea Milano- Bologna informa Rfi è bloccata nelle due direzioni dalle 5.30 di stamani, l'ora dell'incidente.

Ritardi fino a 50 minuti e disagi anche alla stazione di Bologna e di Reggio Emilia, dove erano previste fermate del Frecciarossa. Il Frecciarossa 9595 era partito da Milano Centrale alle 5,10 e dopo essersi fermato a Milano Rogoredo alle 5,18 avrebbe dovuto fare tappa nell'ordine a Reggio Emilia, Bologna Centrale, Firenze, Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Centrale per arrivare a Salerno alle 11,27.

Treni cancellati

Sono stati cancellati questi treni: FR 9613 Milano Centrale (8:30)-Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10)-Napoli Centrale (14:13); FR 9620 Roma Termini (9:20)-Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale(7:58)-Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25)- Milano Centrale (13:00); FR 9617 Milano Centrale (9:30)-Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20)-Salerno(16:06); FR 9624 Roma Termini (10:20)-Milano Centrale (13:35):

passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10).

Sono stati parzialmente cancellati altri quattro treni: FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25): limitato a Bologna Centrale (13:15); FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:52): origine da Bologna Centrale (14:42); IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01); IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58).

La dinamica

Due vagoni e la motrice del Frecciarossa si sono ribaltati in seguito all'incidente, le cui cause sono ancora sconosciute. Le indagini sono affidate alla Polfer. I vigili del fuoco, intervenuti con le forze dell'ordine e i soccorritori, hanno aiutato il personale medico a estrarre i passeggeri dalle lamiere. I feriti sono stati presi in cura dal soccorso sanitario, con codici verdi o gialli, in una maxi emergenza che ha visto la centrale unica di Lodi e Pavia impegnata nello smistamento di moltissimi mezzi di soccorso. Una delle due vittime è stata identificata subito mentre l'altra all'inizio risultava dispersa; il corpo è stato poi localizzato nel corso delle operazioni di soccorso ed è stato confermato che si trattava del secondo macchinista.

