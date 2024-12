Freuler a quota 58. Il nazionale svizzero recordman di presenze

Remo Freuler oggi dice 58. Se il nazionale svizzero scenderà in campo, ed è difficile immaginare che non accada, sarà infatti la sua cinquantottesima partita ufficiale giocata nel 2024 che sta per chiudersi. Il menù delle fatiche di Remo è così suddiviso: 34 partite di campionato, 6 di Champions League, 2 di Coppa Italia e 15 con la Svizzera. Diciamo che nessuno più del centrocampista svizzero si meriterà la settimana di vacanza che Italiano concederà alla squadra dopo la gara col Verona. Freuler, oltretutto, proprio al Verona, ha segnato il suo ultimo gol nella vittoria per 2-0 al Dall’Ara dello scorso 23 febbraio (l’altro gol lo realizzò Fabbian).

In mezzo al campo Remo dovrebbe di nuovo far coppia con Pobega: un tandem che è una delle ragioni per cui nei mesi di novembre e dicembre solo l’Atalanta in Serie A ha raccolto più punti dei rossoblù, 25 la squadra di Gasperini, 19 quella di Italiano. Altra coppia delle meraviglie è quella di difesa, composta da Beukema e Lucumi, che viaggia verso l’ennesima riconferma. A meno che questa notte Italiano non mediti di dare una chance a Casale, che è veronese di nascita e la maglia dell’Hellas l’ha indossata nel 2021-22, prima delle due stagioni alla Lazio.

Più difficile che il tecnico ripeschi Erlic, che sembra destinato a partire al mercato di gennaio. In difesa tra i pali dovrebbe tornare Skorupski dal momento che Ravaglia ha avuto la sua chance (sfruttandola al meglio) col Torino, mentre c’è ampia scelta sulle corsie esterne: a destra dovrebbe spuntarla Holm, a sinistra il favorito è Miranda. Ma occhio agli outsider Posch, De Silvestri e Lykogiannis. Sul fronte biglietti si viaggia verso un Dall’Ara con circa 25 mila presenze, tra cui quasi un migliaio di tifosi del Verona in curva ospiti. Tra gli assenti giustificati c’è invece anche Joey Saputo, che da una decina di giorni si sta godendo le vacanze in famiglia a Montreal. Più facile che questa notte nella tribuna del Dall’Ara ci sia Maurizio Setti, ospite fisso allo stadio ogni volta che il suo Verona ha sfidato il Bologna. Anche se questi a Verona sono giorni caldi per la cessione del club.

