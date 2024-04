Furti con spaccata in centro a Bologna, danni a ristoranti e tabaccherie: fermato un 40enne

Bologna, 6 aprile 2024 – È stato fermato ieri dalla polizia un 40enne italiano ritenuto responsabile di cinque furti con spaccata e di un colpo tentato in centro.

Si tratterebbe di episodi commessi tra il 10 marzo e 4 aprile.

Gli investigatori della Squadra Mobile, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle attività prese di mira, ristoranti e tabaccherie, hanno individuato l'uomo, senza fissa dimora, con precedenti e con alle spalle anche diverse condanne per reati contro il patrimonio e già destinatario di un divieto di ritorno nel Comune.

Il ladro in azione filmato dalle telecamere di videosorveglianza dei locali

Gli agenti hanno individuato il 40enne in via Altabella e, come disposto dal pm, lo hanno accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Il ladro sarebbe responsabile di un primo furto messo a segno in un ristorante situato in piazza dei Tribunali il 10 marzo, dieci giorni dopo ne ha preso di mira un altro in via Augusto Righi. Il 25 marzo, l'uomo ha mandato in frantumi la vetrina della tabaccheria di via Belle Arti, portando via il fondo cassa.

Mentre quattro giorni più tardi, in via Altabella, ha derubato un ristorante. Ultimi due colpi, il 4 aprile: uno riuscito, in un locale di via San Vitale, e l'altro tentato in una tabaccheria all'inizio di via Zamboni.

I diversi casi di furti con spaccata hanno creato preoccupazioni tra gli esercenti, le associazioni di categoria ieri hanno incontrato il sindaco Matteo Lepore.

Il primo cittadino ha chiesto al prefetto un incontro ad hoc del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.