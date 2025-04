Furto esplosivo all’alba in via San Donato

Un’alba turbolenta, quella di ieri, in pieno centro a Granarolo. A svegliare i residenti della via San Donato un forte boato, verso le 4.30 del mattino. Ad essere presa di mira da una banda di ’bancomattari’ la filiale di Emil Banca a due passi dal Comune. Stando a quanto ricostruito i malviventi, almeno tre, travisati in volto e con un borsone di grandi dimensioni, sarebbero arrivati a bordo di un’auto e avrebbero fatto saltare il bancomat esterno alla filiale (nella foto) tramite l’utilizzo della tecnica della ‘marmotta’. Si tratta di un panetto di esplosivo che viene inserito nella fessura dove solitamente si ritirano i contanti.

Il colpo è andato a segno, anche se al momento non si ha contezza di quanto siano riusciti a trafugare con esattezza: almeno qualche migliaio di euro. Quel che è certo è che la banda è scappata per le strade della pianura lasciando dietro di sé una notevole devastazione: oltre allo sportello Atm, infatti, andato in frantumi con l’esplosivo, anche i vetri della filiale sono esplosi a seguito dell’attacco criminale. Come comunicato da Emil Banca, infatti, la filiale rimarrà chiusa nella giornata di domani, lunedì, per permettere il ripristino dei locali intaccati dalla deflagrazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che stanno svolgendo le indagini del caso. Sono stati fatti tutti i rilievi, come di prassi, e verranno visionati tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. L’ultimo colpo, in provincia di Bologna, era stato alla fine di febbraio a uno sportello Bper a Calderara di Reno. Anche in quel caso tre banditi erano riusciti a trafugare il denaro dallo sportello, esploso con la ‘marmotta’, per poi darsi alla fuga a bordo di una potente macchina.

z. p.