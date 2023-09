Furto con spaccata al SottoSopra di Bologna: "Seconda volta, e siamo davanti alla Procura"

Bologna, 7 settembre 2023 – L’allarme è scattato alle 3,10. Alle 3,20 la polizia era già in via Garibaldi. Ma del ladro che aveva appena sfondato a calci la vetrata d’ingresso del ristorante ‘SottoSopra’, proprio di fronte alla Procura, non c’era già più traccia. "Ha agito da solo – dice il titolare, Vincenzo Atlante –, si vede dai video riprese dalle nostre telecamere mentre pianta un calcio contro il vetro e entra nel locale, dirigendosi verso la cassa per poi scappare con quanto c’era dentro".

Circa 500 euro, il fondocassa lasciato per dare il resto. Non poco, ma sicuramente un danno economico relativo, se paragonato ai costi che adesso il ristoratore dovrà sostenere per riparare la saracinesca e la porta a vetri del SottoSopra. "Ci vorranno tra i 7 e gli 8mila euro almeno – dice ancora Atlante – tra sostituzione del vetro blindato e lavori vari. E poi anche il tempo è un problema: adesso fa ancora caldo, possiamo stare con le porte aperte, ma se dovesse arrivare all’improvviso il maltempo perderemmo anche eventuali clienti".

Una circostanza che si è verificata proprio al SottoSopra una manciata di anni fa, a seguito di un altro blitz da parte dei ‘soliti ignoti’: "Era inverno e faceva molto freddo, di clienti finché non siamo riusciti a sistemare tutto non se ne sono visti, perché ovviamente nessuno veniva a mangiare al freddo".

L’altra notte in via Garibaldi è intervenuto il personale delle Volanti per il primo sopralluogo, poi il ristoratore è andato a sporgere denuncia ai carabinieri, che adesso dovranno iniziare a lavorare per rintracciare l’autore del colpo, anche utilizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della vicina Procura, che potrebbero aver ripreso dettagli utili alle indagini. "Il nostro locale è proprio di fronte all’ingresso della Procura – dice con amarezza Atlante –: è incredibile che queste persone non si facciano alcuno scrupolo, né remora, a venire a rubare in questa zona. Solo da noi hanno messo a segno due colpi in pochi anni".