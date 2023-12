Gara di solidarietà per Danilo. Raccolta fondi per un pulmino

Dagli studenti dell’istituto di istruzione superiore "Maria Montessori – Leonardo Da Vinci" agli alpini di Gaggio Montano, sono in tanti nella comunità dell’Alto Reno a mobilitarsi per Danilo Venturi. Danilo è un ragazzo che a gennaio compirà 20 anni e che, purtroppo, alla nascita ha subito una mancanza di ossigeno che gli ha provocato una lesione celebrale. La conseguenza è che ad oggi non è in grado di camminare ed è ipovedente.

La sua situazione sarebbe ancora più grave se negli anni non si fossero tenute diverse iniziative per raccogliere fondi e consentire al ragazzo di effettuare nuove terapie, grazie alle quali vi sono stati dei notevoli miglioramenti. Non poter utilizzare le gambe, però, significa non muoversi e, quindi, aumentare di peso e per potersi spostare, quindi, è necessario l’acquisto di una nuova autovettura attrezzata il cui costo si aggira attorno ai 40mila euro.

Da diversi mesi è iniziata una nuova campagna di solidarietà per raccimolare questa cifra ed ora che siamo vicini alle festività natalizie e al suo compleanno si sta cercando una accelerazione.

"Sappiamo che vincere questa sfida – spiega la madre Carol Venturi Hurlimann – richiede uno sforzo importante. Abbiamo già svolto diverse iniziative, come una cena al ristorante "Le Roncole" grazie all’impegno della titolare Patrizia Pieraccini e di Alessia Colò, una amica che ci aiuta sempre nei diversi eventi o una raccolta coinvolgendo gli studenti nella nostra scuola superiore. Nonostante il successo di questi momenti dedicati ci siamo, però, anche resi conto di quanto sia alto questo obiettivo, ma a non farci perdere l’entusiasmo - aggiunge - ci sono i tanti gesti di solidarietà e le attenzioni di chi siamo quotidianamente dei destinatari. Dagli esercizi commerciali che ci aiutano ad allestire le varie manifestazioni ai singoli volontari che ci danno una mano per organizzarle".

Domani toccherà agli alpini di Gaggio Montano che nella loro baita hanno organizzato un pranzo a base dei prodotti tipici della zona. Il 16 dicembre, invece, ci si sposta a Gabba, una frazione di Lizzano in Belvedere dove nel pomeriggio è previsto un momento di convivialità.

Tutta la zona è stata tappezzata da volantini che illustrano come fare la propria donazione a questo giovane gaggese. Anche la radio locale "Rdm" con il suo presidente Gianni Mattarozzi si è mobilità per spiegare l’iniziativa in modo tale che il poco di tanti possa consentire l’acquisto di questa autovettura.

Massimo Selleri