Garisenda, ecco gli aiuti. Centomila euro ai negozi

Si è svolto ieri l’incontro tra l’assessora al Commercio Luisa Guidone, i comitati dei commercianti di via Zamboni e di via San Vitale e le loro associazioni di categoria Ascom Bologna e Confesercenti, per un confronto sulle prossime iniziative del Comune a sostegno dell’economia nell’area della Garisenda. L’assessora, rispondendo a una specifica esigenza emersa nei numerosi incontri con i commercianti della zona interessata dai lavori, ha anticipato nel corso della riunione la pubblicazione già nei prossimi giorni di un bando per contributi a fondo perduto alle attività produttive per gli esercizi posti nella zona più prossima ai lavori del cantiere. "L’incontro si è svolto in un clima collaborativo – così recita la nota di Palazzo d’Accursio – facendo seguito ad un percorso costruttivo iniziato già nei primi giorni dell’evento Garisenda, percorso che ha visto l’amministrazione in atteggiamento accogliente verso le proposte avanzate dalle attività commerciali in un primo momento rispetto alle questioni legate alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico, successivamente rispetto alla cura dello spazio pubblico e alle questioni relative alla sicurezza dell’area fino ad arrivare al sostegno economico e alle iniziative di animazione territoriale".

Le attività coinvolte sono le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio, della somministrazione, dell’artigianato e dei servizi. La zona interessata dall’intervento è quella sulla direttrice di via San Vitale, fino a piazza Aldrovandi e di via Zamboni, fino a piazza Rossini. Le attività potenzialmente ricomprese sono circa 80. Il bando andrà a finanziare progetti presentati da singoli operatori o da aggregazioni per la realizzazione di attività relative alla valorizzazione materiale degli esercizi, al miglioramento e restyling dei locali, al superamento di problemi legati alla accessibilità e sicurezza, alla progettazione e fornitura di servizi innovativi, digitali e di prossimità e, nel caso di progetti aggregati, anche a iniziative di animazione e feste di strada. Il budget previsto è di 100mila euro e per ogni progetto il contributo massimo potrà essere di euro 4mila per i singoli, mentre sarà fino a euro 10mila per i progetti di operatori aggregati.

Per Confesercenti ha dichiarato Alberto Aitini. "Un contributo importante per la attività commerciali, facciamo un plauso al Comune e all’assessora Guidone per avere messo in campo le risorse – ha detto l’ex assessore – necessarie per aiutare gli esercenti in difficoltà a causa dei lavori della Garisenda. Non bisogna abbassare la guardia, rispetto ai tanti problemi che affliggono la zona, a partire dalla sicurezza". Antonio Cocchini (Ascom): "Avevamo chiesto fin dai primi giorni di confronto con il Comune, un intervento per le attività interessate dal cantiere della Garisenda – sottolinea Cocchini –. Un intervento simile a quello già fatto in Bolognina. Positivo che questo bando vada incontro anche alle spese correnti, c’è soddisfazione per il mantenimento dell’impegno. E’ chiaro che vada mantenuta anche una forte attenzione sulla zona, il cantiere durerà tanto, serviranno iniziative che consentano a quest’area densa di imprese di proseguire il loro lavoro a livelli ottimali".

pa. ros.