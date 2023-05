Quando i ghiaccioli a Bologna si chiamavano ‘Cof’

Bologna, 29 maggio 2023 – Si scrive COF, ma si legge ‘ghiacciolo’. Ai bolognesi over 40 e over 50, l’unione di quelle tre lettere assume un significato particolare. Tanto che non è infrequente, sotto le Due Torri, sentire qualcuno che chiede un COF al bar. COF è infatti l’acronimo di ‘Cavazzoni Orlando e Fratello’, i principali produttori di gelati e ghiaccioli fra il 1952 e il 1991. Alla storia di questa ditta, che inizia in via Lame, è dedicato il nostro podcast di oggi. Come sempre, ‘il Resto di Bologna’ è gratuito e ascoltabile qui oppure su Spotify, Apple o Google podcasts.

Ma torniamo alla Cof (che aveva anche un’analoga concorrente reggiana, la Bif). Per Orlando con il fratello Secondo, detto Nando, e Verino Montecchi, non fu facile vincere questa scommessa partita in un piccolo laboratorio artigianale: portato dai militari americani dopo la seconda guerra mondiale insieme al cono gelato, il cof era un mix di sciroppo, aromi e acqua rappresa attorno a uno stecco. I ghiaccioli COF venivano prodotti in maniera artigianale, colati negli stampi uno a uno usando una brocca, congelati in armadi frigoriferi a ghiaccio secco e insacchettati a mano.

Il boom arrivò con lo stecco premio, una sorta di piccolo ‘concorso’: ogni 12 ghiaccioli prodotti, ce n’era uno vincente che dava diritto a riceverne uno omaggio. Tra i gusti c’erano: ciliegia, arancia, cedro, menta, limone e tamarindo. Negli anni Cinquanta e Sessanta, insomma, il COF diventò il ghiacciolo dei ‘cinni’ bolognesi. Nel 1980, la produzione di ghiaccioli era arrivata a ben 122.000 al giorno. La fine della produzione nel 1991: ma ormai il ghiacciolo aveva deliziato il palato di milioni di persone.