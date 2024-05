Giardini Margherita, il recupero. Nuova vita per l’ex centralina

"Bologna – esordisce il presidente di Confcommercio Ascom, Enrico Postacchini, è la città pilota per la rigenerazione urbana che dà garanzia di comunità". Parole che coincidono in pieno con il progetto, ora in cantiere, della riqualificazione dell’ex centrale elettrica dei Giardini Margherita, destinata ad ospitare l’hub creativo e culturale di Re-Use With Love, Associazione di volontariato cittadina, nata nel 2010, e promotrice, attraverso la cultura del riuso, di raccolte fondi e progetti di inclusività e sostegno sociale. L’operosità delle 150 donne che costituiscono Re – Use è riuscita a raggiungere il loro grande sogno: recuperare uno spazio abbandonato da 30 anni e in forte degrado, per renderlo fruibile non solo alla loro attività di solidarietà e rigenerazione di indumenti atti al riuso, ma anche per organizzare eventi, punti di incontro dei cittadini, in modo da vivificare anche la zona circostante a rischio di degrado.

I lavori dell’immobile iniziati in ottobre 2023, grazie al progetto firmato dall’archistar Mario Cucinella, trasformato poi in esecutivo dall’architetto Emanuele Dionigi che ha assunto anche la direzione del cantiere affidato all’impresa Altoponte, si prevede che finiscano in settembre di quest’anno. La spesa preventivata per la riqualificazione era di 500 mila euro, ne sono stati trovati, grazie ad una grande gara di solidarietà di moltissimi sponsor, 410 mila, ne mancano 90.

Le instancabili e super produttive Veronica Veronesi e Leopolda Sassoli de’ Bianchi, rispettivamente presidente e vice presidente di Re – Use e tutte le socie non demordono e sperano che la raccolta fondi continui. Un’altra occasione sarà quella al giardino del Baraccano, in occasione di Giardini & Terrazzi, quando verranno venduti oltre a giocattoli ed indumenti vintage, anche gli accessori di tendenza realizzati dal loro laboratorio che ricicla i materiali donati. Alla presentazione in Ascom erano presenti, come in un grande coro di solidarietà, tutti coloro che hanno sempre appoggiato il progetto, come il direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli, l’ex sindaco Virginio Merola, la delegata del sindaco Matteo Lepore, Elena Capaci, la presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosamaria Amorevole.

La folta partecipazione degli sponsor a questo incontro fa sperare che se ne aggiungano altri entro la chiusura dei lavori.