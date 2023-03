Giornata della donna con mostre e musica

Tanti appuntamenti per la festa della donna fino al 18 marzo presso la Biblioteca comunale di Crevalcore. La mostra ’Chiamami col mio nome’, corredata da sagome che ritraggono donne o personaggi celebri, vuole ripercorrere la presenza delle donne nei vari ambiti del sapere umano, mettendo in luce le singole biografie. A questa, sono affiancate proposte di lettura e di visione. Martedì alle 21, presso il Piccolo Teatro, "Come un fiore raro" serata dedicata a Mia Martini. Racconti, canzoni e video intorno alla figura di Mia Martini, di e con Davide Giandrini. La serata è introdotta da Gessica Barbieri, consigliera comunale incaricata alle Pari Opportunità.