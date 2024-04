Giornata nazionale prevenzione 2024, controlli medici gratuiti a Bologna: ecco quando

Bologna, 19 aprile 2024 - Prevenire è un aspetto molto importante nella cura della nostra salute lo sa anche la città di Bologna, che grazie ai lavori dei medici Fadoi e Anìmo aderisce alla prima Giornata nazionale della Prevenzione. L'appuntamento è per sabato 20 aprile in piazza del Nettuno, dalle 9 alle 18, dove i cittadini possono consultare vari specialisti di medicina interna per rapidi controlli sanitari, una valutazione del proprio stato di salute o consigli di qualunque tipo.

L'iniziativa

Sabato 20 aprile è la Giornata nazionale della Prevenzione, organizzata da Fadoi e Anìmo nelle principali piazze d'Italia. Sabato 20 aprile in piazza del Nettuno a Bologna, dalle 9 alle 18, specialisti di medicina interna si apprestano a ricevere i cittadini per un controllo sanitario gratuito e una conseguente valutazione del loro stato di salute, con l'obiettivo di intercettare in anticipo eventuali patologie cardio-vascolari, diabeti, obesità, infezioni e molto altro.

Un’iniziativa dal grande significato a sottolineare l’impatto che la prevenzione può avere sulla nostra salute. I medici presenti, che sono in totale 40 e divisi tra vari stand, sono pronti a misurare gratuitamente parametri quali la pressione arteriosa, il livello glicemico, il colesterolo e la saturazione dell'ossigeno dei partecipanti.

Al termine dei controlli, gli operatori si rendono disponibili per eventuali informazioni e consigli per migliorare lo stile di vita del cittadino, individuando possibili strategie come mantenere una sana alimentazione o smettere di fumare.

La Giornata nazionale della Prevenzione ha come principale scopo quello di sensibilizzare l'intera popolazione su un tema delicato come l'educazione sanitaria, grazie anche al sostegno dei professionisti dell'Azienda Usl di Bologna. Alla manifestazione sono presenti anche Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute della regione Emilia-Romagna, e Matteo Lepore, sindaco di Bologna, insieme a rappresentanti di Usl bolognese, Fadoi e Anìmo.