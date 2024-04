Salute e prevenzione, medici e soccorritori in piazza per visite e consulenze

Giornata all’insegna delle prevenzione e della salute a Marzabotto. Domani dalle 9 alle 17 è infatti in programma, in piazza dei Martiri delle Fosse Ardeatine e in via Aldo Moro, la manifestazione ’La salute in piazza!’, con percorsi di prevenzione e consulenze gratuite per i cittadini e gli amici animali.

In programma, in piazza, c’è un percorso sanitario a cura della Pubblica assistenza di Sasso Marconi con misurazione della pressione, frequenza cardiaca, saturazione, glicemia calcolo della massa corporea. Presenti anche i veterinari di My Vet e gruppo comportamentalisti del canile per consulenze e informazioni. Non mancherà uno stand gastronomico con prodotti biologici. Dimostrazioni di attività di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare nella sala polivalente della casa della cultura, mentre al poliambulatorio di via Matteotti sono a disposizioni vaccinazioniad accesso libero, prevenzione del melanoma e visite ginecologiche.