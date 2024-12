"Giovani attirati da costumi e tv"

"Non esistono più i fine settimana come in passato". È certo Michele Melli di Doria 1905, mentre tiene tra le mani l’ultimo modello di un cappello ‘Peaky Blinders’, nome tratto dall’omonima serie tv targata Netflix che tanto ha aiutato e "favorito la vendita di quel tipo di coppola irlandese, soprattutto tra i giovani italiani". L’augurio di Melli è un Natale tranquillo e sereno in famiglia: "In negozio, però, la situazione va un po’ a ‘cucci e spintoni’. Certo, il turismo, rispetto al passato, ci da una mano a noi commercianti del centro storico, soprattutto chi viene dall’estero, ma non esiste più il concetto del fare le compere nel fine settimana. Ormai, in certi periodi, ho un maggior numero di clienti meglio il giovedì, quando lavoro solo di mattina, rispetto a un completo venerdì o sabato", dice.