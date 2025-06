Gli scrittori e i loro misteri. Incontri sotto le stelle del noir

Al via l’edizione 2025 del festival letterario Miginoir dedicato al genere giallo e al noir, con la partecipazione di ospiti di rilievo. Gli incontri si terranno martedì 10 e 17 giugno, alle 21, nella cornice del chiostro del Palazzo Comunale, in via Libertà 103. Il Festival, promosso dal Comune di Medicina in collaborazione con libreria Atlantide, si inserisce all’interno di "Bologna Estate 2025", il cartellone di eventi promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana – Territorio Turistico Bologna-Modena. L’evento culturale è a ingresso gratuito e senza prenotazione.

In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Auditorium, in via Pillio 1. Tutti gli appassionati di libri gialli e noir avranno l’opportunità di ascoltare diversi racconti e d’incontrare gli autori; dove storie avvincenti piene di mistero e colpi di scena saranno protagoniste. Martedì 10 giugno, ore 21, sarà il turno de "Il giallo emiliano-romagnolo" con la presentazione dei libri ’Lascia stare i morti’ di Claudio Panzavolta, ’L’estate dei morti’ di Giuliano Pasini e ’Vuoti di memoria - Un’indagine del commissario Soneri’ di Valerio Varesi. Moderano la serata Corrado Peli e Valerio Zanotti. Il Festival si concluderà martedì 17 giugno, alle 21, con "Il giallo è il suo legame con il territorio", con la presentazione dei libri ’Le streghe non dormono’ di Alice Bassoli, ’Il predatore’ di Marco Niro e ’Le segnatrici’ di Emanuela Valentini. Modera la serata Sabrina Grementieri. Il Festival letterario Miginoir è un’occasione unica per incontrare gli autori, immersi in atmosfere ricche di mistero, indagini e colpi di scena. con serate pensate per tutti gli appassionati del giallo e del noir, all’insegna del dialogo e della scoperta.

z. p.