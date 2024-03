Gli specialisti delle macchine: "La novità è il robot-barman"

Creare, costruire e monitorare. Sono tre le azioni - tra le tante - che Logimatic srl fa sue, grazie all’implemento di tecnologie all’avanguardia e alla forte organizzazione del suo lavoro, per la produzione di macchine automatiche in fornitura completa. Un percorso che va avanti da vent’anni.

Andrea Zaccari, ceo di Logimatic srl, cosa fa in concreto la vostra azienda?

"Ci occupiamo di realizzare macchine automatiche per conto terzi, realizziamo i progetti dei nostri clienti".

Quali sono i settori?

"I settori sono tanti ma principalmente lavoriamo nell’ambito farmaceutico, del food e del packaging".

La vostra storia raccoglie l’eredità di un’altra società.

"RODA di Vignoli Dino era una realtà artigianale di una decina di persone, che si occupava esclusivamente di assemblare macchine automatiche per conto terzi. Nel tempo, poi, abbiamo vissuto la trasformazione del mercato: i clienti hanno iniziato a richiedere la realizzazione completa della macchina, oltre al montaggio anche l’acquisto dei particolari meccanici. Così, dall’esperienza trentennale dell’assemblaggio della Roda è nata Logimatic che acquisisce i particolari della macchina sul mercato e li assembla, consegnando al cliente un prodotto finito".

Nel tempo il mercato vi ha premiato sempre più.

"Il nostro mercato è molto sviluppato, per questo abbiamo cercato di diversificare i nostri settori di impiego. Abbiamo seguito l’onda del cambiamento: siamo passati in dieci anni di lavoro da un fatturato di 4 a 50 milioni. Ed è cresciuto anche il personale, passando da 40 a 106 addetti".

Come si spiega questo incremento di personale?

"La nostra strategia è quella di differenziarci dagli altri costruttori, dando un welfare importante nei nostri ambienti. Abbiamo creato dei pacchetti di servizi a disposizione dei nostri dipendenti, con l’obiettivo di donare e fare vivere loro un ambiente positivo: qui da noi si sta bene. In più, collaboriamo anche con gli istituti di Bologna e con l’Università: siamo fortemente radicati sul territorio e sponsorizziamo le società sportive".

Sogni nel cassetto?

"Il mercato è molto favorevole, e ci ha consegnato numeri importanti. Ma vogliamo differenziare l’offerta con un prodotto nostro".

Di che si tratta?

"Uno di questi progetti made in Logimatic si riferisce a un prodotto che non rientra nei nostri mercati consueti. Alla Fiera di Rimini abbiamo presentato ‘Speed Drink’ una macchina automatica di alta precisione, un robot in grado di realizzare dei cocktail di ottima qualità. Abbiamo messo l’alta tecnologia a servizio dei barman, perché il lavoratore e il robot lavorano insieme. Alla macchina è affidata l’erogazione del prodotto. In più, la macchina riesce a soddisfare anche richieste particolari, lavorando in post mix che significa che è in grado di miscelare direttamente nel bicchiere le basi alcoliche e analcoliche creando il cocktail perfetto".